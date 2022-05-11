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Son dakika haber! DEVA Partili Metin Gürcan yargılandığı davada tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! DEVA Partili Metin Gürcan yargılandığı davada tahliye edildi

Son dakika haberleri... Deva Partisi kurusu üyesi Metin Gürcan'ın yargılandığı davada tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

ANKARA (İHA) - Deva Partisi kurusu üyesi Metin Gürcan'ın yargılandığı davada tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Gürcan, 'askeri ve siyasi casusluk' ve 'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama' suçları ile 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davada savcı, Gürcan hakkında hazırlanan iddianamedeki bilgilerin devlet sırrı niteliği taşıdığını söyleyerek duruşmanın kapalı yönde görülmesi yönünde talepte bulunmuş ve mahkeme heyeti de duruşmanın kapalı yönde görülmesine hükmetmişti. Davanın bugün görülen 2. duruşmasında mahkeme, Gürcan'a adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmederek sanığı tutuksuz yargılamak üzere tahliye edilmesine karar verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metin Gürcan, Deva Partisi, Ankara, Kasım, 3. Sayfa, Haberler

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