Son dakika haber! Dere yatağında alev alev yanan kepçeyi itfaiye söndürdü Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de dere yatağındaki kepçe alev alev yandı. Kocaeli'de dere yatağındaki kepçe alev alev yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Seka Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında temizlik yapan kepçe bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kepçede maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! Dere yatağında alev alev yanan kepçeyi itfaiye söndürdü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.