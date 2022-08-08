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Son dakika haber... Denizli'de çıkan yangında bir iş yeri küle döndü

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Son dakika haber... Denizli'de çıkan yangında bir iş yeri küle döndü

Son dakika haberler: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; işlek cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yoğun çabaların ardında yangını kontrol altına almayı başardı. Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlarken iş yeri ise kullanılmaz hale geldi. Maddi hasarın meydana geldiği yangında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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