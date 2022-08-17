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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kadın hastaneye kaldırıldı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kadın hastaneye kaldırıldı

3. Sayfa Haberleri

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kadın hastaneye kaldırıldı Samsun'da serinlemek için denize giren iki kadın boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kadın hastaneye kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da serinlemek için denize giren iki kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde serinlemek için denize giren Sati Aydosve Ayşe Aydosisimli 2 akraba, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve cankurtaran, kadınların yardımına koştu. Cankurtaran ve vatandaşlar tarafından iki kadın sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 2 kadını Atakum'da bir özel hastaneye kaldırdı. Sati Aydos'un durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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