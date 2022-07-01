Son dakika haber! Denizde boğulan Sırbistanlı turist hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren Sırbistan uyruklu Jovan Rasic, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren Sırbistan uyruklu Jovan Rasic, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Örenşehir Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde konaklayan 71 yaşındaki Sırbistan uyruklu Jovan Rasic, denizde yüzdüğü esnada boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ve sağlık ekibi tarafından denizden çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan Jovan Rasic, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa