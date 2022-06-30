Son dakika haber: Denetimde yakalanan 36 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri: Eskişehir'de polis ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan denetimlerde 36 şahıs tutuklandı. Eskişehir'de polis ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan denetimlerde 36 şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, hırsızlık, yağma ve silahlı tehdit gibi suçları bulunan 87 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sının tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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