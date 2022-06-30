Son dakika haber: Denetimde yakalanan 36 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Denetimde yakalanan 36 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber: Denetimde yakalanan 36 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de polis ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan denetimlerde 36 şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan denetimlerde 36 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, hırsızlık, yağma ve silahlı tehdit gibi suçları bulunan 87 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sının tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title