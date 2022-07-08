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Son dakika haber | 'Demir Yumruk' operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | 'Demir Yumruk' operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Demir Yumruk' operasyonunda 29 şüphelinin tutuklandığını 95 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Demir Yumruk' operasyonunda 29 şüphelinin tutuklandığını 95 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığını duyurdu.

Demir çelik sektöründe sahte faturalar ve şirketler üzerinden kamuyu 25 milyar TL zarara uğrattığı tespit edilen firmalara yönelik operasyonda Başsavcılığın soruşturması sürüyor. Soruşturmada ifadesi alınacak diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Başsavcılık tarafından soruşturmayla alakalı yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte olan, kamuoyunda 'Demir Yumruk' operasyonu olarak bilinen soruşturma dosyasında suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, suç örgütünün faaliyetleri dahilinde kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet suçlarından soruşturma yürütülmekte olup, soruşturma sırasında elde edilen delillere göre 3 ayrı suç örgütünün varlığı tespit edilmiştir" denildi.

(Engin Yağcı /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Başsavcılığı 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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