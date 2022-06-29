Son dakika haber: Demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye koştu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Antalya'da kapının demir parmaklıklarına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'da kapının demir parmaklıklarına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Hüsnü Karakaş Mahallesi 3529. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın demir kapısının parmaklıklarına bir köpeğin sıkıştığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi/ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri. acı içerisinde bekleyen köpeği bulunduğu yerden kurtardı. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa