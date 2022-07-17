Son dakika haber | Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir kişi, hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle tartıştığı kız kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir kişi, hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle tartıştığı kız kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, kardeşi hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren G.Ö. (34), kız kardeşi F.Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla F.Ö.'ye ateş eden G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede F.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. F.Ö.'nün cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir Mucur 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title