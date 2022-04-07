Son dakika haber... DEAŞ'ın sözde yöneticisi hakkında karar

Deaş silahlı terör örgütünün Irak ve Suriye'de sözde yöneticiliğini yaptığı iddia edilen sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Suriye ve Irak'ta DEAŞ silahlı örgütü adına sözde yöneticilik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 3 yıl önce tutuklanan yabancı uyruklu Y.A.A.O.'nun Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Y.A.A.O., hazır bulundu. Duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, 3 yıl 5 aydır cezaevinde tutuklu olduğunu ve ailesinden haber alamadığını söyleyerek son sözünde beraatını istedi.

Daha sonra sanık hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, Y.A.A.O.'yu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Tahliyesine karar verilen sanık yurtdışına çıkma yasağı tedbiri uygulanmasına karar verildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa