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Datça'daki orman yangınında vatandaşlar güvenli bölgelere sevk ediliyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim alanlarını da tehdit etmeye başlayınca Hayıtbükü koyundaki vatandaşlar ekipler tarafından güvenli bölgelere sevk edilmeye başladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim alanlarını da tehdit etmeye başlayınca Hayıtbükü koyundaki vatandaşlar ekipler tarafından güvenli bölgelere sevk edilmeye başladı.

Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgeden gelen son bilgilere göre alevler yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Hayıtbükü koyundaki vatandaşlar evlerinden tahliye edilerek kıyıdan sahil güvenlik botlarına alınarak güvenli bölgelere sevk edildi.

Öte yandan 8'inci saatine giren ve tüm imkanların seferber edildiği orman yangınında alevlerin kontrol altına alınma çalışmaları hem karadan hem de havadan sürüyor.

(Mehmet Ölmez/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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