Son dakika haber... Datça'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Datça'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Datça'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan H.Ş (40) isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan H.Ş (40) isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan ve yapılan takip sonucu ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla 68 gram metamfetamin 42 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title