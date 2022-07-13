Son dakika haber: Dalaman'da kaza: 2 yaralı Son dakika haber... Muğla'nın Dalaman ilçesinde sulama kanalına uçan araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde sulama kanalına uçan araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dalaman Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına uçan 48 D 5022 plakalı araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Dalaman Muğla su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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