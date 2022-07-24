Son dakika haber... D-650'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı - Haberler

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Son dakika haber... D-650'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber... D-650'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

Son dakika habere göre Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Karasu Limandere sapağında meydana gelen kazada, Leyla K. idaresindeki 54 AHF 025 plakalı otomobil ile Burak R. idaresindeki 34 ZJ 886 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ve Leyla K. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Dilan K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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