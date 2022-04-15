Son dakika haber... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÇORUM (İHA) - Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 64 gram metamfetamin maddesi ile 6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan bir kişi ise gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli şahıs, hakkında düzenlenen adli evraklar ile mahkemeye sevk edildi. - ÇORUM

Son dakika haber... Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title