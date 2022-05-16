Son dakika haber: Çorum polisinden kaçak silah operasyonu - Haberler

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM ve narkotik ekipleri il merkezinde bir grup şahsın silah ve mühimmat satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda zanlıların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalar da 3 adet çeşitli markalarda ruhsatsız tabanca, 3 adet çeşitli markalarda ruhsatsız otomatik tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet bıçak, 57 adet tabanca fişeği ile 67 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Türk ceza kanunun 6136 sayılı maddesine muhalefet suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa