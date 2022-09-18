Son dakika haberleri... Çorum'da orman yangını: Yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Çorum'da orman yangını: Yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor Çorum'un Bayat İlçesine bağlı Ahacık Köyünde orman yangını çıktı. Çorum'da orman yangını: Yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor ÇORUM - Çorum'un Bayat İlçesine bağlı Ahacık Köyünde orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, Karabalçık bölgesi ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Çorum, Bayat, İskilip Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, dozer, su tankeri, çevre ilçelerden itfaiye ekipler sevk edildi. Yangına ayrıca Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopterde havadan müdahale etti. Ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştığı öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın Çorum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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