Son dakika haber: Çöp evdeki dram böyle ortaya çıktı... Ekiplerin odada kilitli olan çocuğu bulduğu anlar kamerada Son dakika 3. sayfa haberi... Çöp evdeki dram böyle ortaya çıktı. Çöp evdeki dram böyle ortaya çıktı... Ekiplerin odada kilitli olan çocuğu bulduğu anlar kamerada BURSA - Öz teyzesi tarafından 1 yıl boyunca bir odada kilitli olarak tutulan çocuk, ekiplerin evi temizlemeye çalışması esnasında bulundu. o anlar kameralara böyle yansıdı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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