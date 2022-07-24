Son dakika haber: Çöp evdeki dram böyle ortaya çıktı... Ekiplerin odada kilitli olan çocuğu bulduğu anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Çöp evdeki dram böyle ortaya çıktı.
Çöp evdeki dram böyle ortaya çıktı... Ekiplerin odada kilitli olan çocuğu bulduğu anlar kamerada
BURSA - Öz teyzesi tarafından 1 yıl boyunca bir odada kilitli olarak tutulan çocuk, ekiplerin evi temizlemeye çalışması esnasında bulundu. o anlar kameralara böyle yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa