Çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 3 yaralıTEKİRDAĞ Tekirdağ'da parkta karşılaşan çocukların tartışması üzerine ailelerin de araya girmesi sonrası çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 3 yaralı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da parkta karşılaşan çocukların tartışması üzerine ailelerin de araya girmesi sonrası çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Şehit Ahmet Çelekoğlu 2. Aralık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılan çocukların tartışması büyüyerek ailelerin de katılmasıyla sokakta kavgaya dönüştü. Bıçak da kullanılan olayda, tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa