Son dakika haber! Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahsı polis yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahsı polis yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahsı polis yakaladı

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında 5 yıl 18 ay 22 gün suçları ile aranan şahıs polis operasyonuyla yakalandı.

Afyonkarahisar'da çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında 5 yıl 18 ay 22 gün suçları ile aranan şahıs polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 5 yıl 18 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Y. (47) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title