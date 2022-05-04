Husumetlisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü! Arkasındaki neden şahsın annesi ile birlikte yaşaması çıktı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 18.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde bisikletle bayram ziyaretinden dönen çay ocağı işletmecisi Mehmet Aydın, yolda Süleyman Kara ile karşılaştı. İddiaya göre, Kara, 8 yıl önce annesinin birlikte yaşadığı kişiyle oturduğu evin sahibi olan Aydın ile tartıştı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

O dönemde, annesini evinden çıkartmasını istediği Aydın'ın, bu teklifi kabul etmemesi nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtilen Kara, çıkan tartışmada Aydın'ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Aydın, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Süleyman Kara, polisin çalışmasıyla yakalandı.

BİRİ HAPSE BİRİ MEZARA GİRDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kara, tutuklandı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Mehmet Aydın'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kozan Asri Mezarlığı'na getirilen Aydın, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.