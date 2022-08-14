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Son dakika haberi: Cinayetle biten takı meselesinde taraflar yine kavga etti, sopaların konuştuğu o anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi: Cinayetle biten takı meselesinde taraflar yine kavga etti, sopaların konuştuğu o anlar kameradaKOCAELİ Kocaeli'de 2 ay önce 1 kişinin hayatını kaybettiği 'takı' kavgasının tarafları yine kavgaya tutuştu.

Cinayetle biten takı meselesinde taraflar yine kavga etti, sopaların konuştuğu o anlar kamerada

KOCAELİ Kocaeli'de 2 ay önce 1 kişinin hayatını kaybettiği 'takı' kavgasının tarafları yine kavgaya tutuştu. Birbirlerine fiziki müdahalelere kadar süren kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Kavga anları, saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde meydana geldi. 19 Haziran'da akraba olan iki aile arasında 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' meselesi yüzünden kavga çıkmış, 42 yaşındaki Gülten Şencan silahla vurularak yaşamını yitirmişti. Edinilen bilgiye göre, son 2 gündür iki aile arasında kavgalar sürüyor. Bir araya gelen aileler, birbirlerine sopalarla saldırdı. Gitgide büyüyen kavganın üzerine etraftaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anları, vatandaş kameralarına saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, taraflar geçtiğimiz ay bayram için bir araya geldiğinde aralarında yine kavga çıkmıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - 3. Sayfa

Kocaeli kavga 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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