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Çin'i sel vurdu: 4 ölü, 9 yaralı

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- Çin'i sel vurdu: 4 ölü, 9 yaralı Çin'de şiddetli yağışların sele neden olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

- Çin'i sel vurdu: 4 ölü, 9 yaralı

PEKİN - Çin'de şiddetli yağışların sele neden olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Çin'in güneybatısındaki şiddetli yağışlar selde neden oldu. Yetkililer sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Şiddetli yağışlar nedeniyle Sichuan eyaletine bağlı Pengzhou şehrindeki bir nehirde taşkın meydana geldi. Pengzhou yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Yerel saatle 19.30'da sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 9 kişi ise yaralandı" denildi.

Öte yandan, dün Çin'in farklı bölgelerinde 40 dereceye varan sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm verilmişti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti 3. Sayfa Güncel Haberler

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