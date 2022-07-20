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Son dakika haber: Çin'de 6 katlı binada meydana gelen gaz patlamasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Çin'de 6 katlı binada meydana gelen gaz patlamasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Çin'in Tianjin kentinde bulunan 6 katlı bir binada dün meydana gelen gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Çin'in Tianjin kentinde bulunan 6 katlı bir binada dün meydana gelen gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Çin'in Beichen bölgesindeki liman kenti Tianjin'de bulunan 6 katlı bir binada dün yaşanan şiddetli gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Yerel saatle 07.15'de meydana gelen patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 10 saatin sonunda enkaz altında kalan 1 kişiye ulaşıldı. Hastaneye sevk edilen yaralı, hayatını kaybetti. Olay yerinde, kayıp 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma sürüyor

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, Çin Acil Durum Bakanlığı, kaza nedeninin olabilecek en kısa süre de ortaya çıkarılması için çağrıda bulundu. - TIANJIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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