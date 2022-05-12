Son dakika haber | Cezaevine ziyarete gelen şahsın otomobilinden silah ve uyuşturucu çıktı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta ziyaret için cezaevine gelen bir kişinin kullandığı otomobilde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Türkoğlu Cezaevine hükümlü ziyaretine gelecekleri ve ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobilin koltuk altına gizlenmiş 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait bir adet şarjör, 22 adet fişek ile torpido kısmının arka gizli bölmesine yerleştirilmiş 30 gram metamfetamin ve 3 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili E.A (21) ve A.K (31) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa