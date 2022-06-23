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Son dakika haber... Cezaevindeki oğlunu ziyaretten dönerken kazada öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Cezaevindeki oğlunu ziyaretten dönerken kazada öldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önünde seyreden tırın altına girerek hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Öztunç'un ailesiyle birlikte Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki cezaevinde tutuklu olan oğlunu ziyaretten döndüğü ortaya çıktı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önünde seyreden tırın altına girerek hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Öztunç'un ailesiyle birlikte Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki cezaevinde tutuklu olan oğlunu ziyaretten döndüğü ortaya çıktı. Ailenin, hükümlü olan çocuklarını ziyaretten memleketleri Şanlıurfa'ya dönerken kaza yapması ve kazada baba Ömer Öztunç'un ölmesi ise yürekleri burktu.

Kaza, dün akşam saatlerinde TAG Otoyolu Gaziantep batı gişelerine 2 kilometre kala meydana gelmiş ve iddiaya göre, Adana istikametinden Gaziantep istikametine seyir eden Ömer Öztunç (58) idaresindeki 06 CGE 443 plakalı otomobil, Gaziantep batı gişelerine 2 kilometre kala önünde seyir eden Kadir K. (48) kontrolündeki 27 AGF 302 plakalı tırın altına girmişti. Feci kaza sonucu otomobil sürücüsü Ömer Öztunç olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi ise yaralanmıştı. Tır sürücüsü Kadir K. (48) ise gözaltına alınmıştı.

Feci kazanın acı hikayesi yürekleri burktu

Yaşanan feci kaza sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Öztunç'un ailesiyle birlikte Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki cezaevinde tutuklu olan oğlunu ziyaretten döndüğü ortaya çıktı. Ailenin, hükümlü olan çocuklarını ziyaretten memleketleri Şanlıurfa'ya dönerken kaza yapması ve kazada baba Ömer Öztunç'un ölmesi yürekleri burktu. Kazada yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Cenaze ailesine teslim edildi

Feci kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Öztunç'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Cenaze, sabah saatlerinden Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Gaziantep Tarsus 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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