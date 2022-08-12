Haber : Son dakika haber | Çatı yangını paniğe neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Çatı yangını paniğe neden oldu

 - Güncelleme:
Son dakika haber | Çatı yangını paniğe neden oldu

Son dakika haberler... Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen çatı yangınına ekipler müdahale etti.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen çatı yangınına ekipler müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin çatısında meydana gelen yangını fark edenler durumu ekiplere haber verdi. Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine olay yerine hareket etti. Yangına müdahale eden ekipler söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangının yaşandığı çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title