Son dakika haber | Çatı yangını paniğe neden oldu Son dakika haberler... Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen çatı yangınına ekipler müdahale etti. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen çatı yangınına ekipler müdahale etti. Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin çatısında meydana gelen yangını fark edenler durumu ekiplere haber verdi. Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine olay yerine hareket etti. Yangına müdahale eden ekipler söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangının yaşandığı çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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