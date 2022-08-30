Son dakika haber... Çatalca'da feci kaza: 2'si ağır 8 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Çatalca'da kamyonun çarptığı tekstil işçilerini taşıyan minibüs takla attı. Çatalca'da kamyonun çarptığı tekstil işçilerini taşıyan minibüs takla attı. Yaşanan kazada 2'i ağır 8 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saat 19.30 sıralarında Çatalca Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sıddık Y. kontrolündeki kamyon, tekstil işçilerini taşıyan İlhan Ergen yönetimindeki minibüse çarptı. Yaşanan kaza sonucu minibüs takla attı. Yaşanan kaza nedeniyle minibüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada kamyonda bulunan yabancı uyruklu 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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