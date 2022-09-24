Son dakika haber! Çarşafa sarılı şüpheli paket polisi alarma geçirdi 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sokağa bırakılan çarşafa sarılı şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sokağa bırakılan çarşafa sarılı şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay, ilçenin Yeni Mahalle Tunç sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa bırakılan çarşafa sarılı şüpheli paketi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak şüpheli paketin bulunduğu alana emniyet şeridi çekti. Çarşafa sarılı şekilde direğin dibine bırakılan şüpheli paketi inceleyen ekipler, televizyon buldu. Sokağı tekrar ulaşıma açan emniyet ekipleri televizyonu alarak karakola götürdüler. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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