Son dakika haber! Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 592 gram esrar maddesi ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 592 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 592 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde, ağılında ve arazide yapılan aramalarda 4 kilo 592 gram esrar ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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