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Son dakika haber: Çanakkale'de kaçak içki ve sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Çanakkale'de kaçak içki ve sigara operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, M.S. isimli şahsın iş yeri ve depolarına gerçekleştirilen operasyonlarda; 3 bin 400 adet doldurma sigara, farklı markalardan oluşan 10 şişe kaçak içki ve 120 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

Şüpheli M.S. hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapılırken, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Kaçak İçki, Çanakkale, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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