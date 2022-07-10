Son dakika haber! Çamlıca Radyo-TV Kulesi'ne yıldırım düştüğü anlar kamerada - Haberler

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Son dakika haber! Çamlıca Radyo-TV Kulesi'ne yıldırım düştüğü anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Çamlıca Radyo-TV Kulesi'ne yıldırım düştüğü anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösteriyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösteriyor. Yağış esnasında Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye düşme anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren çeşitli bölgelerde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Anadolu Yakasında bulunan ve İstanbul'un siluetlerinden biri haline gelen Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'ne yağış esnasında yıldırım düştü. Kulenin üst kısmına yıldırımın isabet etmesiyle çevreye adeta ışık saçıldı. Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'ne yıldırımın isabet ettiği anlar kameraya anbean yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Çamlıca 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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