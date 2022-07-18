Son dakika haber: Büyükşehir İtfaiyesi'nden yangın denetimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların yangın riski ve yangının ortaya çıkaracağı afetlerin en aza indirilmesi için il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Ula İlçesi Çörüş Mahallesi'nde yangın ile ilgili denetimlerde bulundu. Muhtar ve vatandaşlar ile bir araya gelen İtfaiye ekipleri, mahallede yangın riski, mevcut su kaynakları (hidrant), yangın için alınmış önlem ve tehditler ile ilgili görüş alışveriş gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye verilmiş olan yangına ilk müdahale tankerinin bakım ve kullanımını, mahallede daha önce gerçekleşmiş yangın deneyimleri ve ormandan yerleşim alanlarına, yerleşim alanlarından da ormana sirayet edebilecek yangınlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ekipler inceleme ve çalışmalarına İl genelinde de yapmaya devam edecek.

Yangın riski ve yangının ortaya çıkaracağı felaketlerle karşılaşılmaması için il genelinde çalışmalarımızı sürdürdüklerini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince şu açıklamalara yer verildi: "Yangın riski ve yangının ortaya çıkaracağı felaketlerle karşılaşılmaması için il genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı Ula ilçemizin Çörüş Mahallesi'nde yangın denetimi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan mahallerinde oluşabilecek yangınlara ilk müdahale için kullanabilecekleri yangına ilk müdahale tankeri, yangın hidratlarının her an yangın çıkacakmış gibi hazır tutulması varsa eksiklerini bize bildirmenizi ve en önemlisi de mahalle halkımızın yangınlara karşı duyarlı olmasını istiyoruz. Bu konuda başta Çörüş Mahalle muhtarımız Veysel Keskin olmak üzere yangınlar konusundaki hassasiyetleri için Çörüş halkımıza çok teşekkür ediyoruz" - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa