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Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında yangın

3. Sayfa Haberleri

- Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında yangın Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

- Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında yangın

Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İSTANBUL - Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan yeraltı elektrik kablolarında arıza sebebiyle yanma meydana geldi. Artarda gerçekleşen küçük patlamalar mahalle sakinlerince kısa süreli paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelerle yanan kablolar söndürülürken korkutan yangın, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Yıldırım - 3. Sayfa

Büyükçekmece İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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