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Son dakika haberi... Sürücülerin araçlarıyla yol verme kavgası kameralarda

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler: Bursa'da otomobil sürücüsü ile minibüs şöförünün yol verme kavgası başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Bursa'da otomobil sürücüsü ile minibüs şöförünün yol verme kavgası başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasından yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Minibüs şöförü ise seyir halindeyken minibüsü otomobilin önüne kırarak kapıyı açtı.

O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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