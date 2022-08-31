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Son dakika haberi... Restoranı kundaklayan zanlı gözaltına alındı...

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Restoranı kundaklayan zanlı gözaltına alındı...

Bir son dakika haberine göre Bursa'da bir çiftlikte bulunan restoran binası alev alev yandı.

Bursa'da bir çiftlikte bulunan restoran binası alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, kundaklama sonrası restoran kullanılamaz hale geldi. Zanlı ise savcılık talimatıyla emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Merkez Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesinde bulunan bir çiftliğin restoran kısmında meydana geldi. İddiaya göre Y.Y.'ye ait çiftlikteki restoran dün gece benzin dökülerek kundaklandı.

Restoranın yandığını gören çiftlik çalışanları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı restoran, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan, kullanılamaz hale gelen restoranda alevlerden ya da dumandan etkilenen kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, polis ekipleri restoranı kundakladığı iddia edildiği ve müştekilerle kişisel husumeti bulunan S.Y. isimli şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ahmet Burak Öztürk - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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