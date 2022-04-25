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Son dakika haber: Bursa'da ölü yunus balığı karaya vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Bursa'da ölü yunus balığı karaya vurdu

Son dakika haber: Bursa'nın Mudanya ilçesinde ölü bir yunus balığı karaya vurdu.

MUDANYA, BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde ölü bir yunus balığı karaya vurdu.

Olay, Ayazma sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde dolaşan vatandaşlar kıyıda ölü bir yunus balığı olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, ölü yunus balığını incelemek için götürdü. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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