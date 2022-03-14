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Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu Bursa'da odunluk olarak kullanılan ahşap depoda meydana gelen yangın sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

BURSA (İHA) - Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

BURSA - Bursa'da odunluk olarak kullanılan ahşap depoda meydana gelen yangın sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre odun istifi yapılan ahşap depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı etkisi altına alan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Bölgedeki yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydederken yangını korkuyla izledi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

Bursa'da odunlukta çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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