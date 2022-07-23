Bursa'da kontrolden çıkan araç önce bariyerlere sonra otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü, bariyerlere çarptıktan sonra aynı güzergahtaki otomobile çarptı. Kaza sonrası 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi A. idaresindeki 16 KB 690 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan bariyere çarptıktan sonra Nida M.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobiller yoldan çıkarak aydınlatma direğine ve yol kenarındaki çitlere çarparak durabildi. Kazada Nida M. ve diğer otomobilde bulunan Özge C. yaralanırken kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışarak yaralanan Özge C.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.