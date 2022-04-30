Son dakika haber | Bursa'da jandarmadan 600 güvenlik görevlisine eğitim - Haberler

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Son dakika haber | Bursa'da jandarmadan 600 güvenlik görevlisine eğitim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Bursa'da jandarmadan 600 güvenlik görevlisine eğitim

Son dakika gelişmesine göre Bursa il jandarma komutanlığı tarafından Genel Kolluk ve Özel Kolluğun iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN projesi çerçevesinde güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

BURSA (İHA) - Bursa il jandarma komutanlığı tarafından Genel Kolluk ve Özel Kolluğun iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN projesi çerçevesinde güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

İl jandarma komutanlığı personeli tarafından Uludağ üniversitesinde, 600 güvenlik görevlisine Genel Kolluk ve Özel Kolluğun iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN projesi çerçevesinde eğitim verildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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