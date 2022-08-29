Son dakika haberi | Düğün konvoyunda ölümüne bahşiş mücadelesi 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da çocukların düğün konvoylarında gelin arabalarının önüne geçerek ölümüne zarf mücadelesi kameraya yansıdı. Bursa'da çocukların düğün konvoylarında gelin arabalarının önüne geçerek ölümüne zarf mücadelesi kameraya yansıdı. Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin arabasının önünü kırmızı ışıklarda kesen çocukların ölümüne zarf mücadelesi, izleyenlerin tepkisini çekti. 5-10 lira bahşiş için kendi canlarını tehlikeye atan çocuklar düğün sahiplerini bezdirdi. Öte yandan bir diğer görüntüde ise düğün konvoyundakiler yolu keserek silahla havaya ateş açtı. Polis ekipleri ihbarlar üzerine kavşaklarda tedbir alırken, tehlike saçan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. (Abdullah Uğur - Ali Kamur - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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