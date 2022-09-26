Bursa gündem haberleri: Bursa'da drift atan şehir magandalarının o anları kameralarda 3. Sayfa Haberleri Bursa haberleri... Bursa'da otomobillerle drift atarak trafiği tehlikeye sokan şehir magandalarının o anları cep telefon kamerasına yansıdı. Bursa'da otomobillerle drift atarak trafiği tehlikeye sokan şehir magandalarının o anları cep telefon kamerasına yansıdı. Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarla drift atarak trafiği tehlikeye sokan şehir magandalarının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçemeyen sürücüler ise tepkilerini korna çalarak gösterdi. Polis ekipleri sosyal medyadaki görüntüler üzerine soruşturma başlatarak, araç sürücülerine ceza yazdı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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