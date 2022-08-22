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Çorbacıda yan bakma kavgası sokağa taştı, acımasızca saldırdılar

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da bir çorbacıda yan bakma tartışması sonrası 2 grup sokakta kavgaya tutuştu.

Bursa'da bir çorbacıda yan bakma tartışması sonrası 2 grup sokakta kavgaya tutuştu. Kameraya yansıyan kavga sonrası bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda yemek yiyen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan biri diğerini acımadan darp etti. Diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi kavga Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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