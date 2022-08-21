Son dakika haber: Bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov işletmesinin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde bulunan bungalov işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme restoranının mutfak kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sapanca İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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