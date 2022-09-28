Son dakika haber... Bulgaristan'da yıldırım düştü: 3 ölü, 1 yaralı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da şiddetli yağışlar ve rüzgarlar etkili oluyor. Sofya'da yağmurdan korunmak için ağaç altına sığınan 4 kişiye yıldırım isabet etti. Olayda, Suriyeli oldukları düşünülen 3 kişi hayatını kaybetti. Vücudunun yüzde 20'sinde yanık meydana gelen ağır yaralı bir kişi ise tedavi edilmek üzere Pirogov Hastanesi'ne sevk edildi.

Sofya ve çevresinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada geçici elektrik kesintileri yaşanıyor. Bölgede yarım saat içerisinde yaklaşık 800 yıldırım düştüğü belirtiliyor. - SOFYA