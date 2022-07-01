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Son dakika haber | Buldan'da cinsel taciz iddiasına 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Buldan'da cinsel taciz iddiasına 2 tutuklama

Bir son dakika haberine göre DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde 18 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde 18 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan'ın Bozalan Mahallesi'nde yaşayan oturan C.B. (18), aynı zamanda akrabası da olan M.B. ile bir kamu kurumunda taşeron işçi olarak çalışan M.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı kipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Denizli Buldan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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