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Son dakika haber... Boşanma davasında kayınpeder damadını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Boşanma davasında kayınpeder damadını bıçakladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da boşanmak için gittikleri adliyede iki aile fertleri arasında yaşanan arbedede kayınpeder, damadını bıçakladı.

Bursa'da boşanmak için gittikleri adliyede iki aile fertleri arasında yaşanan arbedede kayınpeder, damadını bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde geçinemedikleri gerekçesiyle boşanmak isteyen Ö.T. (35) ve M.T. (22) adliyeye müracaat etti. Boşanmak isteyen çiftin yanından gelen aileleri arasında yaşanan sözlü sataşma kavgaya döndü. Adliye bahçesinde bulunan kamyonetinin camlarının damadı tarafından kırıldığını gören kayınpeder E.Ö. (53), araçtan aldığı bıçakla Ö.T.'yi yaraladı. Adliyede görevli polisler iki aileyi birbirinden ayırırken, kanlar içinde kalan damada ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınpeder E.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İznik Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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