Son dakika haber | Boş evde uyuşturucu içen 7 kişiyi polis yakaladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince boş bir evde uyuşturucu kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde bulunan boş bir evde uyuşturucu kullanıldığını tespit etti. Harekete geçen ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda; M.A., S.A., A.C., O.H.Y., M.T., M.A.Y. ve T.A. isimli 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan, polis ekiplerince Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen farklı bir uyuşturucu operasyonunda ise; ilçeye dışarıdan uyuşturucu getirdiği değerlendirilen bir araç takibe alındı. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda; 408 gram sentetik cannobinoid (bonzai) uyuşturucu maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç içerisindeki B.O. ve A.K. gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA