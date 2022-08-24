"Borcum var" dedi, basketbol potasına bağladığı iple intihara teşebbüs etti 3. Sayfa Haberleri "Borcum var" dedi, basketbol potasına bağladığı iple intihara teşebbüs etti İntihar girişiminde bulunan vatandaşı bekçi ve polis ekipleri engelledi Tekirdağ Çorlu'da okul bahçesindeki basketbol potasına doladığı iple intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen vatandaşı bekçi ve polis... "Borcum var" dedi, basketbol potasına bağladığı iple intihara teşebbüs etti İntihar girişiminde bulunan vatandaşı bekçi ve polis ekipleri engelledi TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da okul bahçesindeki basketbol potasına doladığı iple intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen vatandaşı bekçi ve polis ekipleri engelledi. Olay, gece saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kahraman Sokak üzerindeki bir okul bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, borç nedeniyle bunalım geçirdiği iddia edilen genç adam basketbol potasına doladığı iple intihara kalkışmak istedi. Emniyete düşen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden bekçi ve devriye ekipleri, 'Borcum var' diyen genç adamı tatlı bir dille ikna ederek teşebbüsten aldı. Güvenlik güçleri, şahsı sakinleştirdikten sonra ambulansa kadar eşlik etti. Üzerinden biber gazı ile kesici alet çıkan genç adam tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa basketbol 3. Sayfa Haberler

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