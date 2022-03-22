Son dakika haber: Bolu'da cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Bolu'da cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Bolu'da cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Bolu'da cezaevlerinde bulunan PKK-KCK terör örgütü üyelerine finansman sağlayan 21 kişi 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

BOLU (İHA) - Bolu'da cezaevlerinde bulunan PKK-KCK terör örgütü üyelerine finansman sağlayan 21 kişi 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu" hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu merkezli 7 ilde 21 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bolu, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da yapılan operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet, Terör, Bolu, PKK, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title